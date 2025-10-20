Marruecos venció a Argentina y es campeón mundial Sub-20

De la mano de un doblete de doblete de Yassir Zabiri, Marruecos venció ayer domingo 2-0 a Argentina para coronarse campeón de un Mundial Sub20 por primera vez en la historia.

Los comandados por el entrenador Mohamed Ouahbi, nacido en Bélgica, confirmaron el gran momento del fútbol marroquí, que en los últimos años ha pasado de promesa emergente para ir consolidándose como potencia regional en el concierto internacional del fútbol. Lo hicieron al someter en la final a la Albiceleste, máxima ganadora de la categoría con seis títulos.

A pocos minutos del inicio de la cita, en un abarrotado Estadio Nacional de Santiago, surgió la primera polémica de un encuentro intenso: una jugada peligrosa del argentina argentino Santino Barbi sembró dudas sobre una posible falta en el área. Ouahbi solicitó la revisión del VAR para un eventual penal, que fue descartado por el árbitro italiano Maurizio Mariani, aunque sí determinó un tiro libre desde fuera del área a favor de Marruecos.

Zabiri, con mucha categoría, se encargó de la ejecución y definió con un disparo al ángulo superior para inaugurar el marcador a los 12 minutos.

Aupado por el casi un millar de ruidosos hinchas que viajaron a última hora para apoyar a su país desde las gradas, Marruecos dio un segundo zarpazo.

En una de sus varias brillantes maniobras individuales de la noche, Othmane Maamma, delantero del Watford inglés y referente de la selección marroquí, arrancó por la banda derecha y colgó un pasa al área. Zabiri apareció para mandar el balón al fondo de la red a los 29 minutos.

Con la victoria, los cachorros de los Leones del Atlas alzaron por primera vez el mayor título futbolístico de la historia de su país, en su primera definición mundial de cualquier categoría.