Mbappé trabajó en solitario en su retorno a la ciudad de Madrid

El francés Kylian Mbappé trabaja de nuevo en su recuperación en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas tras una semana en su país, acompañado de preparadores del club, para dejar atrás un esguince en la rodilla izquierda que le hará ser baja en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City de este miércoles, pero aún con esperanza de jugar la vuelta el 17 de marzo.

Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido el lunes 2 de marzo por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 20 encuentros y el delantero francés participó en 12.