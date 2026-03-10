Deportes - 10/3/26 - 12:00 AM

Mbappé trabajó en solitario en su retorno a la ciudad de Madrid

Por: Madrid EFE -

El francés Kylian Mbappé trabaja de nuevo en su recuperación en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas tras una semana en su país, acompañado de preparadores del club, para dejar atrás un esguince en la rodilla izquierda que le hará ser baja en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City de este miércoles, pero aún con esperanza de jugar la vuelta el 17 de marzo.

Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido el lunes 2 de marzo por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 20 encuentros y el delantero francés participó en 12.

Te puede interesar

Panamá quedó eliminado del Clásico Mundial con costosa derrota ante Colombia

Panamá quedó eliminado del Clásico Mundial con costosa derrota ante Colombia

 Marzo 09, 2026
Ciclismo panameño tuvo su cierre de ‘Verano Feliz’

Ciclismo panameño tuvo su cierre de ‘Verano Feliz’

 Marzo 09, 2026
George Russell conquistó el GP de Australia

George Russell conquistó el GP de Australia

 Marzo 09, 2026
Atletismo define selección para Suramericanos de la Juventud 2026

Atletismo define selección para Suramericanos de la Juventud 2026

 Marzo 09, 2026
Logra récord mundial de Media Maratón

Logra récord mundial de Media Maratón

Marzo 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido