Deportes - 13/2/26 - 03:51 PM

Mbappé vuelve al Real Madrid y apunta al duelo ante la Real Sociedad

El delantero francés Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos del Real Madrid tras superar molestias en la rodilla izquierda y podría reaparecer en LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad y en el compromiso europeo frente al Benfica.

 

Por: Madrid, 13 feb (EFE) -

El delantero francés Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos con el Real Madrid tras dos días de ausencia por molestias en la rodilla izquierda, disipando las dudas sobre su presencia en el partido de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad y en el compromiso europeo frente al Benfica.

El atacante cumplió el plan médico previsto y dedicó dos jornadas a tratamiento fisioterapéutico antes de reincorporarse a la dinámica del grupo, aprovechando la semana sin competición entre jornadas ligueras.

Recuperaciones clave y evaluación del once titular

Otra noticia positiva para el cuerpo técnico fue la vuelta de Raúl Asencio, recuperado de un proceso gripal. El jugador había competido en recientes encuentros con molestias en la tibia, por lo que su estado será evaluado antes de definir la titularidad o un posible ingreso del alemán Antonio Rüdiger.

También se integró plenamente el argentino Franco Mastantuono, quien dejó atrás el fuerte golpe en el muslo sufrido en Mestalla el pasado fin de semana.

Bajas confirmadas y regreso de Vinícius

Las ausencias para el choque del sábado incluyen al inglés Jude Bellingham y a los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, quienes no participaron en la última práctica. En contraste, el técnico podrá contar nuevamente desde el inicio con Vinícius, tras cumplir sanción.

El entrenamiento final de la semana se desarrolló en un ambiente distendido, con trabajo inicial en el gimnasio y ajustes tácticos en el campo, donde el cuerpo técnico terminó de perfilar un once con posibles novedades para un tramo determinante de la temporada.

