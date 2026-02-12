Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Panamá- Elían Alexander Abadía Rodríguez fue acribillado anoche mientras se encontraba en calle quinta, Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre.

Aunque en el barrio reina el código del silencio, se conoció que varios sujetos armados sorprendieron a Abadía mientras se encontraba sentado en una silla en la parte frontal de una vivienda pintada de color celeste, que se ubica muy cerca de la boca calle que comunica con la Vía Cincuentenario.

Al parecer, Abadía, quien vivía en el sector, disfrutaba de la brisa y el cobijo que brinda un árbol de mango sembrado en la orilla de la vía.

Se presume que el hombre intentó escapar, pero no lo logró, ya que le hacía falta la chancleta del pie izquierdo. Su cadáver quedó tendido boca arriba, entre la pata del árbol y la silla en la que estaba sentado minutos antes del ataque armado.

Tras el crimen, familiares de la víctima llegaron a la escena, por lo que el ambiente, ya cargado de estrés por el hecho en sí, se puso aún más pesado y nadie se atrevió a decir ni una palabra sobre lo ocurrido.

Les corresponderá a las unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en conjunto con el personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios, adelantar la investigación de esta ejecución para tratar de obtener información que les permita identificar a los sicarios y capturarlos.