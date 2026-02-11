Que, en la farsa de Jodebrecht, ayer brilló por su ausencia otra testigo estrella de la fiscalía, la tal Damaris Rodríguez, la exfuncionaria de la Policía que no es perito ni contable, pero que se dio el tupé de elaborar informes financieros para joder. ¿Cuál es el miedo a ser contrainterrogada? ¡Si lo tiene, que se compre un perro!

Que un abogado de saco suda’o recuerda que, en tiempos de Tortugón, la tal Damaris Rodríguez respondía a “Picuiro” López como el trueno al relámpago. Desde el Consejo de Seguridad hicieron cualquier cantidad de barbaridades solo por puro odio y maldad.

Que la jueza Baloisa debe tomar nota de la deslealtad y mala fe con que han actuado la fiscalía y ciertos testigos en el caso Jodebrecht. Toda prueba o testimonio que no sea sometido a contradicción debe ser desechado.

Que un jodedor le manda a decir a algunas comunicadoras de la Tumba Muerto que se daban besos y abrazos con Cachaza que sería bueno que lo entrevistaran en estos momentos para ver si les da pistas de los 143 melones, que se dice que China dio, y que no aparecen por ningún lado.

Que un jodedor dice que a veces es mejor no aclarar porque oscurece. Lo dijo en referencia a Cachaza, quien en su búsqueda de dizque dejar claro el tema de los melones que dio China, está quedando como un mitómano. ¡Ay, mi padre!

Que Irma les cayó con todo ayer a las fondas que estaban ubicadas en el parque de Brisas del Golf. ¡Se formó un zafarrancho!

Que el municipio de Detroit desalojó del parque de Brisas del Golf a muchos dueños de fondas que ya anteriormente habían sido desalojados. Gente que no entiende que no se puede tomar la servidumbre.

Que los del Suntracs exigen libertad de expresión, pero no quieren respetar la libertad de tránsito de la gente. ¿Nunca les enseñaron que el respeto al derecho ajeno es la paz?

Que ayer el Olympique de Marsella le pateó el fuas al técnico italiano Roberto De Zerbi, quien hace una semana le había pateado el fuas al panameño Murillo. ¡El karma existe!

Que el Amigo Fiel les leyó en el pleno a los chiquillos del parvulario de Vamos los resultados de las últimas encuestas de Doxa, en la que indica que 56% de los panameños siente que la situación de su familia ha mejorado, en comparación con el año pasado.

Que ayer en el pleno también se les recordó a los libres postulados que “El Loco” sigue siendo el líder con mayor aceptación entre los panameños, le duela a quien le duela.

Que ayer circulaba por los grupos de WhatsApp la apertura de una nueva causa penal (¡sería la cuarta!) contra “Nandito Beca”. Si es así, ¡que Dios lo agarre confesado!

Que está bien que la diputada Brenes haya puesto la denuncia por los supuestos abusos contra menores de los albergues del SENNIAF, pero ya se están notando las intenciones de algunos libres postulados de convertir un tema tan delicado en un “show” político de quinta categoría.

Que la solicitud de los libres postulados para hacer comparecer a la Cuevita a la ministra del MIDES y presidenta de la junta directiva del SENNIAF fue negada ayer. ¡No habrá “show”!