Sucesos - 11/2/26 - 03:56 PM

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

La condena fue dictada al final de una audiencia de apelación en la cual la Fiscalía Superior de Adolescentes en Panamá Oeste

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un adolescente de 17 años fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato del guardia de seguridad Gerson Porfirio Varela y el delito de robo agravado, hechos registrados el 8 de diciembre de 2024 en el distrito de Arraiján.

La condena fue dictada al final de una audiencia de apelación en la cual la Fiscalía Superior de Adolescentes en Panamá Oeste logró que se aumentara a 18 años la condena de 12 años establecida en primera instancia por el Juzgado Penal de Adolescente.

La pena impuesta por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia fue dosificada: aplicaron 12 años por homicidio agravado y seis por el delito de robo agravado.

Por la muerte del guardia de seguridad Gerson Porfirio Varela, también fue condenado un adolescente de 14 años a la pena de 24 meses bajo medidas de reeducación social.

Otros dos adolescentes de 17 años fueron condenados: uno a 8 años y 6 meses y el otro a 12 años de prisión, respectivamente. En este caso fueron procesadas judicialmente cinco personas, entre ellas dos adultos.

El 8 de diciembre, en horas de la noche, llegaron al MiniSuper Don Carlos, en el sector de La Cristal, distrito de Arraiján, y asesinaron al guardia de seguridad durante un intento de robo.

Te puede interesar

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

 Febrero 11, 2026
Camión de mudanza era fachada: así capturaron a microvendedores de droga

Camión de mudanza era fachada: así capturaron a microvendedores de droga

 Febrero 11, 2026
Narcotraficantes lanzan droga al mar en Guna Yala, pero son capturados

Narcotraficantes lanzan droga al mar en Guna Yala, pero son capturados

 Febrero 11, 2026
Arrestan a segundo líder de Los Killa New Town Boys requerido por pandillerismo

Arrestan a segundo líder de Los Killa New Town Boys requerido por pandillerismo

 Febrero 11, 2026
Violento accidente en San Carlos: busito se estrella contra parada de autobuses

Violento accidente en San Carlos: busito se estrella contra parada de autobuses

 Febrero 11, 2026

 


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"