Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Panamá- Un adolescente de 17 años fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato del guardia de seguridad Gerson Porfirio Varela y el delito de robo agravado, hechos registrados el 8 de diciembre de 2024 en el distrito de Arraiján.

La condena fue dictada al final de una audiencia de apelación en la cual la Fiscalía Superior de Adolescentes en Panamá Oeste logró que se aumentara a 18 años la condena de 12 años establecida en primera instancia por el Juzgado Penal de Adolescente.

La pena impuesta por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia fue dosificada: aplicaron 12 años por homicidio agravado y seis por el delito de robo agravado.

Por la muerte del guardia de seguridad Gerson Porfirio Varela, también fue condenado un adolescente de 14 años a la pena de 24 meses bajo medidas de reeducación social.

Otros dos adolescentes de 17 años fueron condenados: uno a 8 años y 6 meses y el otro a 12 años de prisión, respectivamente. En este caso fueron procesadas judicialmente cinco personas, entre ellas dos adultos.

El 8 de diciembre, en horas de la noche, llegaron al MiniSuper Don Carlos, en el sector de La Cristal, distrito de Arraiján, y asesinaron al guardia de seguridad durante un intento de robo.



