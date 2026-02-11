Sucesos - 11/2/26 - 10:14 AM

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

Un sujeto ingresó al establecimiento con intenciones de cometer un robo, mientras en el local se encontraban el dependiente, una mujer y una niña frente a la caja registradora.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Lo que inició como un violento asalto a mano armada en el minisúper Altos del Carmen, ubicado en la urbanización Blas Tello, distrito de Chitré, provincia de Herrera, terminó en un acto frustrado por los reflejos del mismo delincuente.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, un sujeto ingresó al establecimiento con intenciones de cometer un robo, mientras en el local se encontraban el dependiente, una mujer y una niña frente a la caja registradora. 

En cuestión de segundos, y para sorpresa del asaltante, su propia torpeza le ganó y quedó desarmado cuando levantó parte del mostrador que sirve de puerta de acceso al área de la caja. El delincuente levantó la tabla con tanta fuerza que esta le golpeó la mano en la que blandía la pistola, y el arma salió volando y cayó al alcance del cajero. Sin pensarlo mucho, el dependiente tomó la pistola antes que el delincuente y la lanzó fuera del supermercado.

El sujeto corrió hacia el área de estacionamiento del local, recogió su pistola y huyó del lugar, al verse superado por la agilidad del dependiente.

Vecinos del sector han calificado lo ocurrido como un «milagro» y han resaltado la valentía del trabajador. En plataformas como Instagram, el video ha sido reproducido miles de veces y los comentarios destacan, sobre todo, la rápida reacción del dependiente.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la Policía Nacional en Herrera no habían emitido un informe oficial sobre la captura del sospechoso, aunque se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

El caso ha encendido las alertas entre los comerciantes de la zona, quienes piden mayor presencia policial en horas de la noche.


 


 

