Deportes - 23/10/25 - 12:00 AM

Michael Murillo tuvo su tercera participación en Liga de Campeones

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El lateral panameño Michael Amir Murillo tuvo ayer su tercera participación en la Liga de Campeones de la UEFA con su equipo el Olympique de Marsella, que perdió 2-1 ante el Sporting de Portugal.

Ayer Murillo entró de suplente por Mason Greenwood iniciando el segundo tiempo, pero no pudo evitar la derrota de su equipo, el cual había tomado la ventaja 1-0 pero no la pudo mantener.

Murillo tuvo su debut en la Liga de Campeones de la UEFA el pasado 16 de septiembre cuando vio acción de suplente ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Su segundo partido de Champions fue el 30 de septiembre cuando su equipo venció 4-0 al Ajax, de Países Bajos.

En este encuentro, el lateral panameño entró al minuto 82’ reemplazando a su compañero Arthur Vermeeren.

