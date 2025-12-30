Deportes - 30/12/25 - 12:00 AM

Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La edición N.°57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’, que arranca este sábado 3 de enero, mantendrá el mismo formato de competencia del torneo del año pasado.

La información fue dada a conocer por el presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), Jaime Robinson, en el lanzamiento de la competencia, que contó con la participación de patrocinadores y medios de comunicación.

Robinson detalló que el campeonato nacional tendrá una serie regular de ‘todos contra todos’ entre los 12 equipos participantes a dos vueltas (22 juegos disputará cada equipo).

Los ocho mejores récords clasificarán a la siguiente etapa, la cual consistirá en series al mejor de siete encuentros (el primero que gane cuatro clasifica a semifinales). En esta fase, el primero se medirá al octavo; el segundo vs el séptimo, el tercero vs sexto; y el cuarto vs quinto.

Los ganadores de estas llaves avanzarán a las series semifinales, las cuales también están programadas a siete encuentros.

En esta etapa, el ganador de la llave 1 vs 8 se enfrentará al que triunfe del duelo 4 vs 5. Por su lado, el ganador de la llave 2 vs 7 jugará ante el que triunfe del duelo 3 vs 6.

Te puede interesar

Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

 Diciembre 30, 2025
Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

 Diciembre 30, 2025
Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

 Diciembre 30, 2025
FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

Diciembre 30, 2025
Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

 Diciembre 30, 2025

Los equipos ganadores de las semifinales disputarán el título nacional al mejor de siete juegos.

Hay que señalar que cada equipo tendrá que tener en sus nóminas cuatro peloteros entre 19 y 20 años: dos lanzadores y dos jugadores de cuadro.

Igualmente, para la serie de ocho y semifinales, cada equipo tendrá derecho a un refuerzo de los equipos eliminados.

El sábado 3 de enero, el partido inaugural del Nacional de Béisbol Juvenil será entre Coclé y Colón en el Remón Cantera a las 7 p.m.; ese mismo día, pero alas 7:30 p.m. jugarán Darién vs Panamá Este en Chepo; Panamá Metro vs Panamá Oeste en el Mariano Rivera; Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; Chiriquí vs Veraguas en el Omar Torrijos; y Herrera vs Los Santos en el Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

Para esta temporada, los precios de taquilla serán de 4.00 dólares; los niños de 6 a 11 años y jubilados el costo será de 2.00 dólares y los niños hasta 5 años entran gratis.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera