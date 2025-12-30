Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

La edición N.°57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’, que arranca este sábado 3 de enero, mantendrá el mismo formato de competencia del torneo del año pasado.

La información fue dada a conocer por el presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), Jaime Robinson, en el lanzamiento de la competencia, que contó con la participación de patrocinadores y medios de comunicación.

Robinson detalló que el campeonato nacional tendrá una serie regular de ‘todos contra todos’ entre los 12 equipos participantes a dos vueltas (22 juegos disputará cada equipo).

Los ocho mejores récords clasificarán a la siguiente etapa, la cual consistirá en series al mejor de siete encuentros (el primero que gane cuatro clasifica a semifinales). En esta fase, el primero se medirá al octavo; el segundo vs el séptimo, el tercero vs sexto; y el cuarto vs quinto.

Los ganadores de estas llaves avanzarán a las series semifinales, las cuales también están programadas a siete encuentros.

En esta etapa, el ganador de la llave 1 vs 8 se enfrentará al que triunfe del duelo 4 vs 5. Por su lado, el ganador de la llave 2 vs 7 jugará ante el que triunfe del duelo 3 vs 6.

Los equipos ganadores de las semifinales disputarán el título nacional al mejor de siete juegos.

Hay que señalar que cada equipo tendrá que tener en sus nóminas cuatro peloteros entre 19 y 20 años: dos lanzadores y dos jugadores de cuadro.

Igualmente, para la serie de ocho y semifinales, cada equipo tendrá derecho a un refuerzo de los equipos eliminados.

El sábado 3 de enero, el partido inaugural del Nacional de Béisbol Juvenil será entre Coclé y Colón en el Remón Cantera a las 7 p.m.; ese mismo día, pero alas 7:30 p.m. jugarán Darién vs Panamá Este en Chepo; Panamá Metro vs Panamá Oeste en el Mariano Rivera; Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; Chiriquí vs Veraguas en el Omar Torrijos; y Herrera vs Los Santos en el Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

Para esta temporada, los precios de taquilla serán de 4.00 dólares; los niños de 6 a 11 años y jubilados el costo será de 2.00 dólares y los niños hasta 5 años entran gratis.