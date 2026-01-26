New England Patriots regresan al Súper Bowl

Los New England Patriots regresarán al Súper Bowl que se disputará el 8 de febrero, al vencer ayer 10-7 a los Broncos de Denver y conquistar el título de la Conferencia Americana de la NFL.

La última vez que los Patriots estuvieron en el Súper Bowl fue en el 2019, cuando derrotaron a los Los Angeles Rams.

El encuentro de ayer fue complicado para ambos equipos debido a una fuerte nevada que azotó el Estadio Empower Field at Mile High, de Denver.