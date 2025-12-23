Deportes - 23/12/25 - 12:00 AM

Neymar se somete a cirugía menor en rodilla

Neymar se sometió a una cirugía menor en la rodilla izquierda, informó el lunes su club Santos de Brasil.

Neymar, de 33 años, había expresado previamente su deseo de solucionar los dolores que lo han mantenido fuera durante varios partidos este año. La artroscopia fue realizada por Rodrigo Lasmar, quien también trabaja con la selección de Brasil. El procedimiento fue mínimamente invasivo y trató problemas dentro de las articulaciones.

