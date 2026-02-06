Panamá arrancó con el pie derecho Campeonato Sub-17 de la Concacaf

Panamá inició con el pie derecho su participación en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf, al vencer 6-1 a Dominica.

El partido fue correspondiente al grupo B de la competencia, el cual tiene como sede el Estadio Nacional Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

El ataque de Panamá estuvo liderado por Thiago Chalmers, quien anotó tres goles. También marcaron Oliver Pinzón, Alexander Tull y Arian Reyes.

Con el triunfo, Panamá suma tres puntos y se coloca en el primer del grupo B de este campeonato de la Concacaf.

Hay que destacar que un total de ocho grupos forman parte de este Premundial y los ganadores de cada uno obtendrán su pase directo al mundial de la categoría, el cual se disputará este año en Catar.

El próximo juego de Panamá será mañana sábado 7 de febrero a las 8 de la noche cuando enfrente a Anguila en el Estadio Rommel Fernández.