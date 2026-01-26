Panamá busca segundo triunfo en Clasificatorio Sub-17 de Concacaf

Panamá buscará hoy lunes su segundo triunfo en la Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026 cuando enfrente a su similar de Surinam en el Bermudas National Sports Centre, en Hamilton.

El encuentro, correspondiente al grupo B de la competencia, está programado para iniciar a la 1 de la tarde.

Panamá tuvo un debut exitoso el pasado sábado, al ganar por goleada de 8-0 sobre Bonaire.

Gabriela Rodríguez puso en ventaja a Panamá al 25’, con el primer gol del torneo, al definir dentro del área con un potente disparo al centro del arco.

Las Canaleras marcaron tres goles en un lapso de seis minutos: Cristabella Ríos anotó de cabeza al 29’ y desde el área al 34’, mientras que Alisson Samudio definió al ángulo inferior izquierdo al 35’.

Shaday Mow convirtió dos goles en el segundo tiempo, al transformar un penal al 60’ y marcar desde el área al 67’.

Alexa Ortega convirtió otro penal al 79’, antes de que Vera Batista anotara de tiro libre al 85’ para cerrar el marcador.

Panamá lidera el grupo B junto con Bermuda, que también salió airoso en la primera fecha, la vencer 7-0 a Surinam.

Los ganadores de cada grupo, junto a los dos mejores segundos lugares, sellarán los 8 boletos disponibles a la siguiente fase del Premundial Sub-17 Femenino de Concacaf, donde estarán viendo acción los 12 mejores equipos de la región por el pase al Mundial.

Panamá buscará lograr uno de los cuatro cupos que ofrece el Premundial Sub-17 Femenino de CONCACAF a la próxima Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.