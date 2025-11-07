‘Alberto Quintero encaja muy bien en lo que van a ser estos dos partidos’

El técnico Thomas Christiansen, sustentó el llamado del volante Alberto ‘Negrito’ Quintero a la selección nacional de Panamá para los dos partidos de Eliminatoria Mundialista destacando que reúne todos los requisitos para encarar estos cruciales encuentros.

“Alberto Quintero es un jugador con experiencia, con liderazgo, que está pasando por un buen momento, y sobre todo encaja muy bien en lo que van a ser estos dos partidos”, señaló Christiansen en la conferencia de prensa posterior a dar a conocer el listado de 25 jugadores para los dos últimos partidos de Eliminatoria Mundialista de visita ante Guatemala el jueves 13 de noviembre y de local ante El Salvador el martes 18.

Según datos de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Quintero disputó su último partido de eliminatorias mundialistas el 31 de marzo de 2022, en la victoria de Panamá por 1-0 ante Canadá en la última jornada del camino hacia el Mundial de Catar 2022.

El veterano mediocampista, de 37 años y con 138 partidos internacionales, regresa a la selección nacional tras su última convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, en marzo de 2024.

La vuelta de Quintero a la selección nacional era un pedido por parte de un gran sector de la fanaticada y de comunicadores especialistas de fútbol, quienes argumentan que la experiencia del volante del Plaza Amador ayudará en gran manera a la selección nacional tanto en el campo de juego como en el camerino.