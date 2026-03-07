Panamá cae ante Puerto Rico en dramático duelo del Clásico Mundial de beis

Un jonrón solitario de Darell Hernaiz en la décima entrada guió este sábado a Selección de béisbol de Puerto Rico a una dramática victoria 4-3 sobre la Selección de béisbol de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, disputado en Estadio Hiram Bithorn.

Con el triunfo, Puerto Rico mejora su récord a 2-0 en el Grupo A, mientras que Panamá dejó escapar una victoria histórica que parecía tener al alcance.

Jonrón decisivo en extra innings

Puerto Rico perdía 3-2 en la décima entrada, pero logró empatar el encuentro 3-3 cuando Heliot Ramos anotó desde tercera base tras una doble matanza de Carlos Cortés.

Segundos después, Hernaiz conectó el cuadrangular decisivo ante el lanzador panameño Severino González, desatando la celebración de 18.925 aficionados que llenaron el estadio en San Juan.

Panamá estuvo cerca de la victoria

La novena panameña estuvo muy cerca de lograr su primer triunfo ante Puerto Rico en la historia del Clásico Mundial.

En la décima entrada, Christian Bethancourt inició como corredor automático en segunda base, según la regla de extra innings.

Posteriormente, Luis Castillo ejecutó un toque de sacrificio que movió al corredor a tercera, y José Caballero conectó un sencillo remolcador que puso a Panamá arriba 3-2.

Gran actuación del abridor panameño

El abridor Ariel Jurado protagonizó una joya monticular, trabajando cinco entradas, permitiendo solo tres imparables y ponchando a cuatro bateadores.

El equipo panameño también contó con importantes jugadas defensivas de Luis Castillo en el jardín derecho.

Panamá abrió el marcador en la quinta entrada cuando Jonathan Araúz anotó tras un batazo profundo de Bethancourt que el jardinero Bryan Torres no pudo controlar.

Luego, Castillo impulsó otra carrera con un fuerte batazo al jardín derecho para colocar el marcador 2-0.

Reacción ofensiva de Puerto Rico

La ofensiva puertorriqueña reaccionó en la sexta entrada ante el relevista Javy Guerra, cuando Bryan Torres y Willi Castro conectaron imparables consecutivos.

Con las bases llenas tras un pelotazo a Heliot Ramos, Nolan Arenado respondió con un elevado de sacrificio, impulsando la primera carrera puertorriqueña para acercar el marcador 2-1.

El dirigente panameño José Mayorga intentó frenar el ataque con cambios en el relevo, pero el equipo local terminaría imponiéndose en la décima entrada.

Próximos partidos del Grupo A

El próximo desafío de Panamá será este domingo ante Selección de béisbol de Canadá, mientras que Selección de béisbol de Colombia enfrentará a Selección de béisbol de Cuba.

En el Clásico Mundial de Béisbol 2026, los dos equipos con mejor récord de cada grupo avanzan a los cuartos de final.