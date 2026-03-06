Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Un violento suceso sacudió la tranquilidad de Costa del Este la noche de este viernes. Una mujer fue asesinada tras ser blanco de una ráfaga de disparos mientras transitaba por la Avenida Centenario, una de las vías más concurridas del sector.

​Detalles del ataque armado

​La víctima viajaba como pasajera en una camioneta Honda Pilot, color gris, identificada con la matrícula AM5008. Según informes preliminares, sujetos desconocidos interceptaron el vehículo y abrieron fuego directamente contra la posición de la mujer, provocándole la muerte de forma instantánea.

​En el vehículo también se encontraba un sujeto al volante, quien aparentemente resultó ileso tras el atentado. Las autoridades investigan si el ataque iba dirigido específicamente contra la mujer o si se trató de un intento de interceptación mayor en plena Avenida Centenario.

​Operativo policial en Costa del Este

​Minutos después del reporte de la balacera en Panamá, unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena para preservar las evidencias. El tráfico en Costa del Este se ha visto severamente afectado mientras el Ministerio Público realiza el levantamiento del cadáver e inicia las investigaciones por este homicidio.

​Hasta el momento, no se han reportado capturas vinculadas a este crimen, pero se verifica el sistema de cámaras de videovigilancia de los comercios cercanos en la Avenida Centenario para identificar la ruta de escape de los agresores.

En desarrollo...