¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

Panamá- Desesperados, se encuentran los familiares del señor Kevin Hernández, de 24 años, ya que, desde las 5:00 p.m. del pasado martes 3 de marzo, cuando salió del trabajo en Ciudad Radial, no saben dónde está.

Han pasado los días y Kevin no regresa a su casa en Las Garzas, por lo que la angustia se incrementa con cada hora que pasa.

Familiares, amigos y conocidos iniciarán hoy la búsqueda en hospitales y en lugares que él suele frecuentar, para ver si logran ubicar algún rastro de su paradero.

La denuncia por su desaparición ya fue interpuesta ante la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público, para que las autoridades inicien el operativo de búsqueda por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de persona desaparecida.

Kevin es de estatura media, tiene ojos de color chocolate oscuro, cabello castaño y usa barba. Posee un tatuaje en el brazo izquierdo de un Cristo con una rosa y otro arriba de la tetilla izquierda, consistente en letras árabes con un corazón rojo y negro.

Si usted lo ha visto o tiene idea de dónde está, por favor llame al 668-29525. Su familia se lo agradecerá.







