Sucesos - 06/3/26 - 09:21 AM

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

Han pasado los días y Kevin no regresa a su casa en Las Garzas, por lo que la angustia se incrementa con cada hora que pasa.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Desesperados, se encuentran los familiares del señor Kevin Hernández, de 24 años, ya que, desde las 5:00 p.m. del pasado martes 3 de marzo, cuando salió del trabajo en Ciudad Radial, no saben dónde está.

Han pasado los días y Kevin no regresa a su casa en Las Garzas, por lo que la angustia se incrementa con cada hora que pasa.

Familiares, amigos y conocidos iniciarán hoy la búsqueda en hospitales y en lugares que él suele frecuentar, para ver si logran ubicar algún rastro de su paradero.

La denuncia por su desaparición ya fue interpuesta ante la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público, para que las autoridades inicien el operativo de búsqueda por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de persona desaparecida.

Kevin es de estatura media, tiene ojos de color chocolate oscuro, cabello castaño y usa barba. Posee un tatuaje en el brazo izquierdo de un Cristo con una rosa y otro arriba de la tetilla izquierda, consistente en letras árabes con un corazón rojo y negro.

Si usted lo ha visto o tiene idea de dónde está, por favor llame al 668-29525. Su familia se lo agradecerá.

Te puede interesar

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

 Marzo 06, 2026
Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio

Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio

 Marzo 05, 2026
Desarticulan puntos de venta de drogas en Capira, Chame y San Carlos

Desarticulan puntos de venta de drogas en Capira, Chame y San Carlos

 Marzo 05, 2026
Se cansó de huir: Alias "Mena", buscado por pandillerismo, se entregó

Se cansó de huir: Alias "Mena", buscado por pandillerismo, se entregó

Marzo 05, 2026
Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Marzo 05, 2026


 


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica
Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
MINREX certifica vigencia del principio de especialidad a favor de Martinelli

MINREX certifica vigencia del principio de especialidad a favor de Martinelli