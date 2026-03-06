En coma: Trabajadora de aseo lucha por su vida luego de brutal atropello

Panamá- En coma se encuentra la trabajadora de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Eusebia de Suárez, en el Complejo Hospitalario "Arnulfo Arias Madrid", luego de que ayer fuera atropellada, junto a otra compañera de labores, mientras cruzaban la vía José Agustín Arango, a la altura de la antigua tabacalera, en Juan Díaz.

La información fue confirmada por el director de la AAUD, Ovil Moreno, en una entrevista en TVN, en la que además detalló que la "hormiguita" (trabajadora de barrido) fue intervenida quirúrgicamente la madrugada de hoy.

Agregó que la señora Yadira Pinto sufrió golpes en la cabeza y requirió una sutura de 13 puntos, pero ayer, luego de ser atendida en el Hospital Susana Jones, fue dada de alta. Sin embargo, como la condición de Eusebia de Suárez se complicó, fue transferida en la tarde de ayer al Complejo Hospitalario.

A la señora Eusebia, quien ingresó a trabajar en la AAUD en el año 2021, en horas de la madrugada de hoy los galenos tuvieron que "drenarle toda la sangre que tenía acumulada en la cabeza", aseguró Moreno.

Resaltó que la señora Eusebia "salió bien de la operación y esperamos que siga mejorando poco a poco".

Las "hormiguitas" fueron atropelladas ayer cuando cruzaban la vía José Agustín Arango por la línea de seguridad. Al parecer, el conductor de un autobús tipo "diablo verde", pese a que no iba rápido, no las vio y las atropelló. Ambas cayeron a la calzada: una quedó en la orilla de la vía y el bus avanzó a su lado; la otra cayó frente al colectivo y este le pasó por encima sin aplastarla.



