Que, en la mañana de ayer, donde se construye el cuarto puente sobre el Canal, los zurdos del Suntracs se iban a agarrar a puños con Marcos Allen y sus trabajadores que llegaron para exigir plazas de trabajo. Zurdos contra derechos… Vamos a ver quién pega más duro.

Que la Acodeco y Ricardo Pérez llamaron para revisión a sus clientes que tengan Toyota Land Cruiser 300 y Lexus LC 600, producidos entre el 21 de noviembre de 2024 y el 2 de diciembre de 2025, por presentar problemas con la transmisión.

Que me informan que un grupo de abogados prepara una demanda por el supuesto trato inhumano que reciben las mujeres los días de visita en La Joya y la Nueva Joya. Dicen que las hacen desnudarse, ponerse en cuatro, en cuclillas y hasta les meten las manos en sus partes íntimas. ¡Dios santo!

Que ahora el diputado de los Ferragamo está poniendo resaltos en las calles del sector de Rana de Oro. ¿De cuándo para acá poner resaltos es trabajo de un diputado? ¿Adelantando desde ahora la campaña para el 2029?

Que, por los lados de Calidonia, la cosa no se aguanta: aguas servidas empozadas, aceras tomadas por iglesias y buhoneros; insalubridad, inseguridad y basura por todos lados; mientras tanto, la Junta Comunal y la representante no hacen nada para buscar una solución… y eso que Mayer ya le aflojó las partidas destinadas a inversión. ¡Ejecuta, carajo!

Que Blandón dizque sacando pecho por las obras que hizo durante su administración alcaldicia, y todos sabemos que lo hace porque pretende volver al ruedo por la silla presidencial, pero de nada vale que ande diciendo que hizo esto o aquello, si cuando viene la hora de la verdad se termina bajando ante el primer rabiblanco que necesite un segundón.

Que en la Comisión de Presupuesto se aprobó ayer un traslado de partida al IMA por el orden de los 3 melones, que será utilizado en la compra de arroz para la venta en las ferias a nivel nacional.

Que el diputado PTJ de Dolega le dio látigo ayer a las empresas que brindan los servicios de telefonía e internet; dice que prestan un mal servicio y cobran demasiado caro. ¡Tengo que darle la razón!

Que a “Luchito” Duke le dicen ahora “Madame Kalalú” porque vaticina que, coloque a quien se coloque en el IDAAN, el problema va a continuar. Este es de los que cree que el lío del agua se resolverá de un día para otro. Le voy a preguntar los números de la lotería…

Que el Amigo Fiel dice que aquellos medios de comunicación que se niegan a publicar las opiniones favorables a “El Loco”, bajo la creencia de que así disminuirá su popularidad, le recuerdan al avestruz. Aunque yo diría que, a diferencia de esa ave, dichos medios entierran la cabeza por el temor que les produce el solo pensar que “El Loco” vuelva a caminar libremente entre la gente.

Que desde Europa me cuentan que la última monja cervecera de Alemania, Doris Heguelhard, aseguró que eso de hacer cervezas sin alcohol es una bobada y que nunca fabricará ese tipo de bebidas. Monja pa’ berraca.

Que el Dr. Llorens dice que, por el trepa que sube que se ha armado en el Medio Oriente, el Mundial 2026 debería suspenderse. Esta es la misma ilustre persona que, a inicio de la pandemia en 2020, nos decía que los Carnavales no debían suspenderse porque el coronavirus era una vaina que andaba por allá por China. ¡La gente no olvida!

Que me soplan que, por los lados de Darién, pequeños productores de Pinogana, Chepigana y Santa Fe han pegado el grito al cielo tras la decisión de la regional de ANATI de dejar sin efecto la Ley 24 de 2006 y declarar zona regularizada el área del barrido catastral realizado por el Programa de Desarrollo Sostenible de Darién.

Que, siguiendo con el lío que me cuenta desde Darién, lo que tiene a los campesinos en alerta es que el director regional se basa en una resolución del 10 de octubre de 2025 para tumbar el sustento legal anterior, dejando sin efecto todos los trámites de titulación realizados antes de esa fecha. ¿Una resolución tumbando una ley? ¡A esa clase de derecho yo no fui! Pongan el ojo en lo que ocurre por allá y aclaren eso.