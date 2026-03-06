Sucesos - 06/3/26 - 12:13 PM

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Aunque la identidad de la víctima no ha sido revelada, se conoció que es conocido en la zona porque su novia reside en el área. Él iba a buscarla, pero fue interceptado por unos sicarios antes de llegar a su destino.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un taxista fue asesinado la mañana de este viernes mientras transitaba por una vereda que pasa frente a la escuela Martin Luther King, ubicada en Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito.

Los disparos fueron certeros, por lo que el taxista falleció detrás del volante del taxi con placa T05193, el cual quedó metido en un pequeño espacio que se utiliza para dar la vuelta, justo frente a una vivienda.

Los primeros en llegar a la escena fueron unidades Linces, las cuales se encargaron de custodiar el área para preservar cualquier indicio que pudiera haber en los alrededores del suceso.

 

