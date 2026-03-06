Shohei Ohtani encabezó ofensiva de Japón en triunfo sobre Taiwán

Los aficionados japoneses no pueden ver a Shohei Ohtani en persona muy a menudo. Pudieron deleitarse el viernes en un Tokyo Dome lleno a reventar.

Ohtani disparó un grand slam en la segunda entrada —en el primer acto pegó un doble al primer lanzamiento del juego, pero no anotó— y Japón aplastó el viernes 13-0 a Taiwán el Grupo C del Clásico Mundial de béisbol. Fue el primero de los cuatro partidos de los reinantes campeones en su casa durante la fase de grupos.

El juego se dio por terminado después de siete entradas por la regla de la misericordia, que se está utilizando en el Clásico. El partido se detiene después de cinco innings si un equipo lidera por 15 carreras o más, o después de siete si la ventaja es de 10 o más.

Venezuela 5- Países Bajos 2

En Miami, Javier Sanoja, de los anfitriones Marlins, conectó un jonrón en su estadio, Willson Contreras aportó un sencillo de dos carreras para destacar en el racimo de cinco anotaciones en el quinto episodio y Venezuela abrió la acción del Grupo D con un triunfo sobre Países Bajos 5-2.

Sanoja fue titular en el jardín central en lugar de Jackson Chourio, quien no jugó debido a la inflamación que aún tiene tras recibir un pelotazo en la mano izquierdo durante un partido de exhibición esta semana.

“Tenemos talento en el equipo. Cualquiera puede hacer el trabajo”, dijo el mánager venezolano Omar López sobre Sanoja. “Javier es nuestro super Mario, puede jugar en todas las posiciones”.

México 8-Gran Bretaña 2

En Houston, Jonathan Aranda disparó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la octava entrada y liderar la victoria de México en el Grupo B.

El juego estaba empatado 1-1 tras jonrones solitarios de ambos equipos cuando Gary Gill Hill ponchó a los dos primeros bateadores en la octava. Luego otorgó bases por bolas consecutivas a Jarren Duran y Arozarena antes de que Aranda elevara una recta baja hacia las gradas del jardín izquierdo.

La multitud, compuesta abrumadoramente por aficionados de México, enloqueció mientras Aranda recorría las bases.

Australia 5- República Checa 1

Australia derrotó 5-1 a la República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, pelotero de cuadro de los Medias Blancas de Chicago, para mantenerse invicta en el Grupo C.

Australia (2-0) cuenta on varios jugadores vinculados a organizaciones de las Grandes Ligas, incluido Mead. También está Travis Bazzana, la primera selección del draft amateur de MLB en 2024, tomado por los Guardianes de Cleveland.



