Deportes - 23/12/25 - 12:00 AM

Panamá finaliza el año 2025 en el puesto 30 del ránking FIFA

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá terminó en la posición N.°30 del último ránking mundial del año 2025 de la FIFA.

La escuadra panameña contabiliza un total de 1540.43 puntos, posicionándose por detrás de Noruega (29) con 1553.14, Ucrania (28) 1557.47 y Canadá (27) 1559.15, entre sus más cercanos competidores.

La nueva publicación del ranking FIFA tiene a Panamá escalando seis puestos, pasando del puesto 36 al lugar 30, con respecto a su posición en el cierre de la clasificación del mes de diciembre del 2024.

Por Concacaf, la escuadra nacional se encuentra solo por detrás de México (14), Estados Unidos (15) y Canadá (27), como cuarto lugar de la región.

Por detrás de Panamá están Costa Rica en el puesto 49, Honduras (65), Jamaica (70), Curazao (82), Haití (84) y Guatemala (94) para concluir los primeros 10 puestos de CONCACAF, lo que convierte al seleccionado panameño como el primer puesto en la región de Centroamérica.

El principal logro de la selección nacional en el último mes fue la clasificación al Mundial de la FIFA 2026, ganando sus últimos dos compromisos ante Guatemala y El Salvador.

