Panamá hará microciclos con miras a Clasificatoria Concacaf Femenina

Panamá llevará a cabo su primer microciclo de trabajo con miras al inicio de la Clasificatoria Concacaf Femenina, el cual dará cupos al Campeonato W y que dará cupos al mundial de la categoría.

NO DEJES DE LEER: Panamá buscará sumar puntos ante Paraguay en Mundial Sub-17 de Fútbol

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que las dirigidas por la DT, Toña Is, realizarán el microciclo del domingo 9 al martes 11 de noviembre, en donde se contará con jugadoras de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) que actualmente se encuentran disputando el Torneo Clausura 2025.

Teniendo en cuenta el compromiso de la LFF que tendrán este domingo, las jugadoras de Umecit FC se reportarán a los entrenos a partir del día lunes.

El domingo 9 de noviembre los entrenamientos serán de 8 a 10 de la mañana en el COS Sports Plaza; mientras que el lunes 10 y martes 11 serán en el Yappy Park de 8:30 a 10:30 de la mañana.

NO DEJES DE LEER: Lamine Yamal, Pedri y Mbappé, nominados al premio The Best de la FIFA

Las jugadoras convocadas a este microciclo son:

Porteras: Yenith Bailey y Farissa Córdoba,

Defensas: Arlén Hernández, Karla Ovalle, Mickeylis Gutiérrez, Sara Nieto, Izaura Tryhane, Delany Jurado, Rebeca Espinosa y Katherine González.

Volantes: Delineth Rivera, Kayra Pérez, Deysiré Salazar, Ericka Araúz, Danyelis Colpas e Ivis Ubarte.

Delanteras: Analía Arosemena, Shayari Camarena y Karla Riley.

Panamá debutará en la Clasificatoria Concacaf W el 30 de noviembre, de visitante, ante Curazao, mientras que su siguiente partido será en marzo ante San Cristóbal y Nieves, también de visitante. Los últimos dos juegos serán de local en el mes de abril, ante Aruba y Cuba.