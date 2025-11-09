Panamá inició entrenamientos para recta final de Eliminatoria Mundialista

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá arrancó este domingo sus entrenamientos con miras a la recta final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en la que enfrentará de visitante a Guatemala (13 de noviembre) y de local ante El Salvador (18 de noviembre).

La primera práctica para la crucial etapa se dio en la cancha del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), en Llano Bonito, a un costado del Hipódromo Presidente Remón.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que para este primer entrenamiento, un total de siete jugadores se dieron cita al mismo, el cual duró 60 minutos, con la lluvia como principal testigo durante toda la sesión.

Los siete jugadores que se presentaron al primer entrenamiento fueron el guardameta Orlando Mosquera, los defensores Fidel Escobar, Eric Davis, junto a los mediocampistas Jovani Welch, Alberto Quintero, Omar Browne y José Luis Rodríguez.

El resto de los jugadores estarían uniéndose al equipo entre hoy domingo y mañana, lunes, para completar el grupo de cara al primer encuentro en territorio rival.

Panamá ocupa la segunda posición en el Grupo A de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF con 6 puntos, solo detrás de Surinam, que lidera por diferencia de goles.

En el tercer lugar está Guatemala con cinco unidades, mientras que en la cuarta casilla está El Salvador con tres unidades.