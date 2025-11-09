WBSC Américas inició proceso legal contra promotora de Copa América

La Confederación Mundial de Béisbol y Softball/ Américas (WBSC Américas) inició un proceso legal contra la empresa promotora que había sido contratada para la logística de la primera edición de la Copa América de Béisbol, que se iba a realizar en Panamá del 13 al 22 de noviembre.

La información fue confirmada por la presidenta de la WBSC Américas, Aracelis León en conferencia de prensa, en la que también participó el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, quien reiteró que el gobierno nacional había cumplido su parte para la realización del torneo internacional.

“Entramos en un proceso legal contra la empresa responsable, que no cumplió con los compromisos asumidos. Esto nos afectó a todos: a las federaciones, a los jugadores y al país anfitrión”, detalló León, quien no reveló el nombre de la empresa, pero agregó que anteriormente había organizado otros torneos deportivos.

Sobre la disputa o no de la competencia, León aseguró que la misma solo ha sido pospuesta y que se mantiene a Panamá como país sede.

"No se trata de una cancelación, sino de una postergación. La Copa América se va a hacer, y se va a hacer en Panamá”, señaló la dirigente deportiva.

Originalmente la Copa América de Béisbol se iba a realizar en Venezuela y Panamá, pero al final el istmo centroamericano quedó con la sede total del evento.

No obstante, cuando todo parecía viento en popa, el viernes en la noche, federaciones participantes del evento comunicaron en sus redes sociales que el evento había sido cancelado, información que posteriormente fue confirmada por la WBSC.

Por su parte, Miguel Ordóñez Jr., director de Pandeportes, afirmó que Panamá había cumplido con todas las obligaciones como país sede del evento deportivo.

“Nosotros hicimos la tarea. Estábamos listos para recibir a los equipos, con los estadios habilitados, los accesos planificados y la seguridad garantizada”, manifestó Ordóñez.