Deportes - 11/2/26 - 12:00 AM

Panamá jugará de local ante Cuba en próxima ventana

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

Panamá jugará de local ante Cuba en el juego correspondiente al grupo D de la segunda ventana de la Eliminatoria Mundialista de Baloncesto.

El partido, que está programado para el viernes 27 de febrero, originalmente se iba a disputar en La Habana, pero la federación del país caribeño comunicó a la FIBA que no iba a poder albergar el partido.

Tras el cambio de sede del partido, la arena Roberto Durán será el coliseo para recibir este juego, el cual marcará el debut con Panamá del técnico boricua Nelson Colón.

