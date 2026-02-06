Panamá planifica su juego del mundial ante Ghana con fogueo ante Sudáfrica

Panamá se prepara con tiempo para su debut en la Copa Mundial 2026, el cual será ante la representación de Ghana el 17 de junio en la ciudad de Toronto, Canadá y correspondiente al grupo L de la máxima cita del balompié.

Ayer, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó dos partidos amistosos ante la selección de Sudáfrica el 27 y 31 de marzo en continente africano.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) destacó que los dos partidos representan una oportunidad importante para la selección nacional absoluta al tratarse de un rival de la Confederación Africana de Fútbol, cuyas características físicas y tácticas guardan similitud con Ghana, selección a la que el onceno nacional estará enfrentando en su debut en la Copa del Mundo.

La Federación Sudafricana de Fútbol también destacó los dos partidos que sostendrán ante Panamá.

“Panamá, actualmente en el puesto 33 del ranking mundial, es considerado un rival de gran calidad. La selección centroamericana ofrece una prueba competitiva, física y tácticamente disciplinada, muy similar al nivel que los Bafana Bafana enfrentarán en la Copa Mundial de la FIFA”, destaca una nota de la federación.

Además de Ghana, Panamá enfrentará en el grupo L a Croacia el 23 de junio, también en Toronto, Canadá y cerrarán la fase de grupo ante Inglaterra el 27 de junio, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por su lado, Sudáfrica está en el grupo A junto a México, Corea del Sur y el ganador del repechaje UEFA D que comprende las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

De acuerdo a datos de la FPF, no será la primera vez que Panamá y Sudáfrica se enfrenten en un partido oficial.

Las dos selecciones ya cuentan con un antecedente que fue por la Copa Oro 2005 cuando Panamá venció a Sudáfrica en la fase de los cuartos de final al superarla en la tanda de los penales por 4-3, luego de igualar 1-1, en un encuentro disputado en el Reliant Stadium, en Houston, Texas.