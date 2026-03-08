Panamá vence a Canadá y logra su primer triunfo del Clásico Mundial 2026

Panamá logró el primer triunfo del Clásico Mundial de Béisbol 2026, al vencer 4-3 a Canadá en partido correspondiente al grupo A de la competencia internacional organizada por las Grandes Ligas.

En esta ocasión, la victoria no se escapó, tal como ocurrió en las dos primeras fechas, en las que cayó ante Cuba 3-1 y ante Puerto Rico 4-3.

Con el resultado, Panamá queda con marca de 1-2 y aún tiene una posibilidad de avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

NO DEJES DE LEER: Panamá jugará histórico partido ante Brasil en el Maracaná el 31 de mayo

En el partido ante Canadá, la ofensiva panameña se vio mejor conectando 11 imparables, mientras que a la defensa cometió un error.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) destaca la labor de Rubén "Rookie" Tejada, quien salió como bateador emergente en la alta de la sexta entrada y pegó cañonazo hacia el medio del terreno, remolcando 2 carreras y poniendo a Panamá arriba en el pizarrón.

Enrique Bradfield Jr. dio de 4-3 con par de toques oportunos y corrió a su gusto en los senderos, para ser protagonista en el triunfo que mantiene a Panamá con esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

NO DEJES DE LEER: Liverpool vence 3-1 a Wolverhampton y avanza a cuartos de final de la Copa FA

El pitcheo panameño estuvo hermético primeramente con su abridor Jaime Barría y los relevos James González, Miguel Cienfuegos, Humberto Mejía y Darío Agrazal Jr.

El partido lo ganó el lanzador relevo Miguel Cienfuegos que trabajó 2.1 entradas, sin anotaciones, sin imparables, sin boletos y con 3 abanicados. Agrazal Jr. se llevó el salvamento.

Los mejores al bate por Panamá fueron el inicialista Christian Bethancourt de 4-2, Leonardo Bernal de 5-1 y José Caballero de 4-1.

Panamá juega este lunes su último partido de la fase regular ante Colombia a las 11 de la mañana (hora de Panamá).