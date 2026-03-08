Deportes - 08/3/26 - 09:57 PM

Panamá vence a Canadá y logra su primer triunfo del Clásico Mundial 2026

El triunfo de la selección nacional la mantiene con esperanza de clasificar a la siguiente fase del torneo internacional.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Panamá logró el primer triunfo del Clásico Mundial de Béisbol 2026, al vencer 4-3 a Canadá en partido correspondiente al grupo A de la competencia internacional organizada por las Grandes Ligas.

En esta ocasión, la victoria no se escapó, tal como ocurrió en las dos primeras fechas, en las que cayó ante Cuba 3-1 y ante Puerto Rico 4-3.

Con el resultado, Panamá queda con marca de 1-2 y aún tiene una posibilidad de avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

NO DEJES DE LEER: Panamá jugará histórico partido ante Brasil en el Maracaná el 31 de mayo

En el partido ante Canadá, la ofensiva panameña se vio mejor conectando 11 imparables, mientras que a la defensa cometió un error.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) destaca la labor de Rubén "Rookie" Tejada, quien salió como bateador emergente en la alta de la sexta entrada y pegó cañonazo hacia el medio del terreno, remolcando 2 carreras y poniendo a Panamá arriba en el pizarrón.

Te puede interesar

Panamá vence a Canadá y logra su primer triunfo del Clásico Mundial 2026

Panamá vence a Canadá y logra su primer triunfo del Clásico Mundial 2026

 Marzo 08, 2026
Jaime Barría busca dar a Panamá primer triunfo en Clásico Mundial de Béisbol

Jaime Barría busca dar a Panamá primer triunfo en Clásico Mundial de Béisbol

 Marzo 08, 2026
Panamá cae ante Puerto Rico en dramático duelo del Clásico Mundial de beis

Panamá cae ante Puerto Rico en dramático duelo del Clásico Mundial de beis

 Marzo 07, 2026
José Mayorga, piloto de Panamá, llama a "pasar la página"

José Mayorga, piloto de Panamá, llama a "pasar la página"

 Marzo 06, 2026
Liverpool vence 3-1 a Wolverhampton y avanza a cuartos de final de la Copa FA

Liverpool vence 3-1 a Wolverhampton y avanza a cuartos de final de la Copa FA

 Marzo 06, 2026

Enrique Bradfield Jr. dio de 4-3 con par de toques oportunos y corrió a su gusto en los senderos, para ser protagonista en el triunfo que mantiene a Panamá con esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

NO DEJES DE LEER: Liverpool vence 3-1 a Wolverhampton y avanza a cuartos de final de la Copa FA

El pitcheo panameño estuvo hermético primeramente con su abridor Jaime Barría y los relevos James González, Miguel Cienfuegos, Humberto Mejía y Darío Agrazal Jr.

El partido lo ganó el lanzador relevo Miguel Cienfuegos que trabajó 2.1 entradas, sin anotaciones, sin imparables, sin boletos y con 3 abanicados. Agrazal Jr. se llevó el salvamento.

Los mejores al bate por Panamá fueron el inicialista Christian Bethancourt de 4-2, Leonardo Bernal de 5-1 y José Caballero de 4-1.

Panamá juega este lunes su último partido de la fase regular ante Colombia a las 11 de la mañana (hora de Panamá).

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo