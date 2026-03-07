Encuentran cuerpo suspendido en estado de descomposición en Colón

Un fuerte olor a carne podrida alertó a un morador de la comunidad La Torre, sector Nuevo Vecino, en el corregimiento de Nueva Italia, en la provincia de Colón, este sábado, quien procedió a investigar en un área boscosa, encontrando un cuerpo de un hombre suspendido en estado de descomposición.

Por lo que de inmediato dio aviso a la Policía Nacional sobre esta situación cerca de su vivienda.

La situación fue tomada como muerte por suspensión, quedando como delito contra la vida e integridad personal, en su modalidad de muerte indeterminada. La persona no fue identificada.

El cuerpo estaba suspendido de un árbol, con una soga al cuello en estado de putrefacción.

El caso fue atendido por funcionarios de Criminalística del Ministerio Público, quienes desarrollaron la inspección y el levantamiento del cadáver.