Panamá jugará histórico partido ante Brasil en el Maracaná el 31 de mayo

La Selección Mundialista de Panamá tendrá un histórico partido ante Brasil en el mítico Estadio Maracaná el 31 de mayo.

El partido, que será uno de los últimos de la selección de Panamá previo a su participación al Mundial, también será la despedida de la escuadra brasileña previo a su viaje al Mundial.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), destacó que el compromiso representa una valiosa oportunidad para el conjunto dirigido por el entrenador Thomas Christiansen de medirse ante una de las selecciones más importantes del mundo, clasificada número 5 en el ranking FIFA, todo como parte de su planificación y preparación, a menos de tres semanas de su estreno en el Mundial.

La Selección Nacional estará debutando en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en acción del grupo L cuando se enfrente al seleccionado de Ghana, en el Toronto Stadium, en Canadá.

En el caso de Brasil, la escuadra liderada por el entrenador italiano Carlo Ancelotti está ubicada en el grupo C y estará debutando el próximo 13 de junio frente al seleccionado de Marruecos, en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, en la sede mundialista de Nueva York.

Para Panamá será la primera vez jugando como visitante en el imponente Estadio Jornalista Mario Filho, conocido popularmente como Maracaná, sede de dos encuentros definitivos de la Copa del Mundo en sus ediciones de 1950 y 2014.

Este importante encuentro significará la sexta ocasión que Brasil y Panamá se enfrenten en un partido entre Selecciones Absolutas.