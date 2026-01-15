Deportes - 15/1/26 - 12:00 AM

Panameño Edward Cedeño es cedido en calidad de préstamo al Albacete

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

Una nueva oportunidad de tener más minutos de juego podría tener el volante panameño Edward Cedeño, al ser cedido en calidad de préstamo al Albacete, equipo que también juega en la segunda división del fútbol español y que ayer dio el batakazo en la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid.

Cedeño, quien pertenece a Unión Deportiva Las Palmas, no ha tenido la actividad que se esperaba, por lo que la expectiva será si tendrá mayor juego con su nuevo club, con el que estará hasta el 30 de junio.

De los 20 juegos que lleva realizados Unión Deportiva Las Palmas en la presente temporada, Cedeño solo vio acción en siete, seis de ellos entrando de suplente. Además no ha sido convocado en seis partidos y solo tiene 95 minutos jugados.

