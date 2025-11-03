Panameño Leonardo Bernal gana en los premios 'Guante de Oro' de ligas Menores

El pelotero panameño Leonardo Bernal, quien pertenece a los Cardenales de San Luis, obtuvo una gran distinción en el béisbol organizado de Estados Unidos, al ganar en los premios 'Guantes de Oro' de las Ligas Menores.

Bernal fue seleccionado como el mejor receptor defensivo en las Ligas Menores de Estados Unidos, por lo que es destacable el logro alcanzado.

Según las estadísticas, Bernal puso out a 27 de 69 corredores que intentaron robar bases, logrando una tasa de atrapadas robando del 39%.

El pelotero oriundo de la provincia de Coclé, juega actualmente en Doble A (Springfield Cardinals).

De 21 años, Leonardo Bernal está ranqueado entre los 100 mejores prospectos de acuerdo a MLB Pipeline, división de las Grandes Ligas (MLB) encargada de evaluar y clasificar a los jugadores jóvenes y prospectos del béisbol profesional en Estados Unidos.

En el 2025, el receptor panameño participó en 107 juegos, bateó para .247, pegando 98 hits en 396 turnos al bate (19 dobles y 13 jonrones), anotó 58 carreras, remolcó 70 carreras, recibió 49 base por bolas, se ponchó 77 veces y se robó 13 almohadillas.



