Deportes - 10/3/26 - 12:00 AM

Panameños competirán en el Tirreno-Adriático, en Italia

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los ciclistas panameños Roberto González y Carlos Samudio participarán con el equipo Solution Tech Nippo Rali, del Tirreno-Adriático 2026, el cual se disputará entre el 9 y el 15 de marzo de 2026 en Italia con inicio en el municipio de Lido di Camaiore y final en el municipio de San Benedetto del Tronto sobre un recorrido de 1165,5 kilómetros.

La carrera forma parte del UCI WorldTour 2026, calendario ciclístico de máximo nivel mundial, siendo la séptima carrera de dicho circuito.

La Tirreno-Adriático es una competencia que tiene siete etapas divididas en dos etapas llanas, dos de media montaña, dos etapas de montaña y una contrarreloj individual para un recorrido total de 1165,5 kilómetros.

González viene de tener una excelente participación en el Giro di Sardegna, Italia, en el que se coronó campeón de la montaña.

La exigente competencia servirá tanto a González como a Samudio como preparación para el Campeonato Panamericano de Ruta, el cual se disputará del 15 al 22 de marzo en la ciudad de Montería, Colombia.

