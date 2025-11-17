Plaza Amador rescató un empate ante el CAI en la ida de semifinales

El Plaza Amador se recuperó de una desventaja de 0-2 y logró rescatar un empate ante el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) en el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el cual tuvo como sede el Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

El CAI tomó ventaja de 2-0 con goles de Luis García al minuto 15', mientras que el segundo se dio al 45+2' por intermedio de Víctor Ávila.

Sin embargo, el Plaza Amador no se rindió y en la segunda mitad se recuperó cuando al minuto 68’ Yoameth Murillo pusiera en el marcador a los leones.

El gol del empate se dio al minuto 90’ +1 cuando Joseph Jones aprovechó un tiro de esquina para elevarse y dar el cabezazo certero.

El encuentro de vuelta de esta llave, que dará un cupo a la Final de la LPF, se realizará el sábado 22 de noviembre en el COS Sport Plaza desde las 8:00 pm.