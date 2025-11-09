Portero al que Carrasquilla cometió falta sufrió fractura de tibia

Cruz Azul perdió el liderato del Apertura 2025 ante Pumas y también a Kevin Mier por lesión. Este domingo se confirmó la fractura de tibia del portero colombiano, tras la entrada de Adalberto Carrasquilla. Derivado de lo anterior, la Máquina buscará la inhabilitación del panameño y la suspensión del árbitro central y del VAR, comentaron fuentes a ESPN.

Cruz Azul sufrió un fuerte revés ante Pumas. Además de dejar escapar el liderato, también perderá a Kevin Mier, prácticamente un hecho que se perderá la Liguilla del Apertura 2025 y la Copa Intercontinental, pues se estima que mínimo será baja por tres meses.

Al interior del club, señalan, pedirán la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla y buscarán una suspensión para Fernando Hernández, el árbitro central del partido contra Pumas, así como para los que estuvieron involucrados en el VAR.

Será este lunes cuando Cruz Azul decidirá si el portero será operado o llevará otro tratamiento.

La polémica jugada se presentó al final de la primera parte, momento en el que Adalberto Carrasquilla se barrió para impedir el despeje de Kevin Mier, pero la pierna del colombiano chocó con la del panameño, acción que dejó fuera del partido al sudamericano.

Kevin Mier abandonó el Estadio Cuauhtémoc en el carrito de asistencias con el rostro cubierto. El portero se tuvo que apoyar de dos bastones para poder subir las escaleras que lo llevaron al autobús de Cruz Azul en su regreso a la Ciudad de México.

Andrés Gudiño se perfila para ser el portero titular de Cruz Azul durante la Liguilla del Apertura 2025, además de la Copa Intercontinental.

"Tenía que ser así, lamentablemente con todo esto llamativo que menciono, pero nada de esto va a generar un golpe a nuestras ambiciones, a nuestra hambre. Los dos partidos que perdimos, los perdimos con expulsiones", declaró Nicolás Larcamón en la conferencia de prensa posterior a la caída ante Pumas, en la que advirtió que no hablaría del arbitraje para evitar la multa.

"A Cruz Azul le afectó este partido. Me imagino que lo atenderá la Comisión de Árbitros. Volvemos a sufrir un llamativo error", señaló el técnico.