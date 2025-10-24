Primera Copa América de Béisbol se jugará en su totalidad en Panamá

La I Copa América de Beisbol se jugará completamente en Panamá, informó la Confederación de Béisbol y Softbol de las Américas (WBSC Américas).

Una nota de prensa de la WBSC Américas informó que Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero finalmente será Panamá anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento.

El calendario y los grupos se mantienen como estaban planeados, se jugará en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y del Grupo A se conocerán mayores detalles la semana entrante.

Las doce selecciones participantes y los grupos se mantienen sin cambios, con calendario para arrancar el 13 de noviembre la Ronda de grupos, el 19 de noviembre la Súper Ronda y el 22 de noviembre la Ronda de Medallas.

El Grupo A se mantiene con Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba. Mientras que el Grupo B contará con Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina.

Panamá inició el pasado martes su preparación con miras a este torneo en el Estadio Mariano Rivera bajo la dirección del director José Mayorga y su cuerpo técnico.