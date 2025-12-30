Deportes - 30/12/25 - 12:00 AM

Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Una iniciativa que busca recompensar económicamente a los entrenadores deportivos panameños es impulsada por la Afiliación de Entrenadores de Boxeo de Panamá (AFEBOX).

Gerardo Murillo, presidente de la AFEBOX, explicó que el objetivo de este proyecto de ley es otorgar un reconocimiento económico a los instructores deportivos panameños que logren que sus atletas obtengan un título mundial en sus respectivas especialidades (deportes).

“La idea es que el entrenador reciba un apoyo económico que pueda ser por lo menos similar al costo de la canasta básica familiar. Esta iniciativa la estamos llevando a cabo a través del diputado Orlando Carrasquilla, quien es un impulsador y amante del deporte”, explicó Murillo.

Murillo agregó que en compañía del diputado Carrasquilla, sostuvo una reunión con el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez y el director técnico de la institución, Jaime Penedo, en la que se abordaron varios temas relacionados a los entrenadores deportivos, en especial a los de boxeo.

“Además de la propuesta del incentivo económico a los entrenadores, se habló de la regularización de todos los entrenadores de boxeo a nivel nacional, quienes tendrán que ser certificados y afiliados a la AFEBOX”, manifestó el dirigente, quien deseó un Feliz Año 2026 a todos los entrenadores nacionales.

