Deportes - 06/2/26 - 12:00 AM

Puerto Rico elimina oficialmente a Panamá en Serie del Caribe

Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, quedó oficialmente eliminado de la Serie del Caribe, al caer 8-3 ante Puerto Rico en el primer duelo de la doble jornada de este torneo que se disputa en Guadalajara, Jalisco, México.

Panamá estuvo ganando 2-0 hasta la parte alta del sexto inning, cuando los boricuas reaccionaron con cuatro carreras para tomar la ventaja y no perderla más.

Con este resultado, Panamá se despide de la Serie del Caribe con marca de 0-4.

Te puede interesar

Panamá jugará dos amistosos ante Sudáfrica con miras al Mundial

Panamá jugará dos amistosos ante Sudáfrica con miras al Mundial

 Febrero 05, 2026
Se perderá el Juego de Estrellas de la NBA

Se perderá el Juego de Estrellas de la NBA

 Febrero 05, 2026
Panamá buscará desde hoy la clasificación a su quinto Mundial Sub-17

Panamá buscará desde hoy la clasificación a su quinto Mundial Sub-17

 Febrero 05, 2026
República Dominicana venció a Panamá en Serie del Caribe

República Dominicana venció a Panamá en Serie del Caribe

 Febrero 05, 2026
Argentina hará base en la ciudad de Kansas City durante el Mundial

Argentina hará base en la ciudad de Kansas City durante el Mundial

 Febrero 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto