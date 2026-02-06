Puerto Rico elimina oficialmente a Panamá en Serie del Caribe

Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, quedó oficialmente eliminado de la Serie del Caribe, al caer 8-3 ante Puerto Rico en el primer duelo de la doble jornada de este torneo que se disputa en Guadalajara, Jalisco, México.

Panamá estuvo ganando 2-0 hasta la parte alta del sexto inning, cuando los boricuas reaccionaron con cuatro carreras para tomar la ventaja y no perderla más.

Con este resultado, Panamá se despide de la Serie del Caribe con marca de 0-4.