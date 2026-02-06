Rayadas y Umecit se miden hoy por el liderato en Liga Femenina de Fútbol

La tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) tendrá hoy viernes 6 de febrero el choque de dos equipos invictos y perfectos del torneo, las Rayadas de Chiriquí y UMECIT FC.

El encuentro se realizará en el Estadio San Cristóbal, en David, Chiriquí, a partir de las 4 de la tarde y será por el liderato de la tabla general.

En este momento, después de dos fechas disputadas, los equipos de las Rayadas de Chiriquí y UMECIT FC comandan los primeros puestos de la tabla de posiciones al presentarse como los únicos dos equipos con marcha perfecta en el campeonato con 6 unidades.

La antesala del encuentro entre las Rayadas y UMECIT FC se presenta como el clásico duelo entre un equipo con un ataque poderoso ante un conjunto y su sólida defensa.

Por un lado, las Rayadas, lideradas por su goleadora Erika Araúz, contabilizan 6 puntos, producto de su paso arrollador con 30 goles anotados.

Araúz figura como la líder goleadora del torneo con 9 goles anotados en dos partidos.

Del otro lado, las Umecistas, también contabilizan 6 puntos gracias a sus dos victorias en dos salidas, ambos encuentros sin goles permitidos gracias a su espigada arquera Farissa Córdoba.