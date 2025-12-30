Deportes - 30/12/25 - 12:00 AM

Real Madrid regresa a los entrenamientos

El Real Madrid regresó ayer lunes a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, en una jornada en la que Dani Carvajal, Eder Militao y Trent Alexander-Arnold continuaron sus respectivos trabajos de recuperación, según informó el club en su web oficial, pues la sesión fue a puerta cerrada.

El Real Madrid abrirá hoy martes el entrenamiento en el estadio Alfredo Di Stéfano a los socios del club, que podrán disfrutar del ensayo que dirigirá el técnico merengue, Xabi Alonso.

Te puede interesar

Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

 Diciembre 30, 2025
Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

 Diciembre 30, 2025
Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

 Diciembre 30, 2025
FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

Diciembre 30, 2025
Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

 Diciembre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera