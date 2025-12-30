Real Madrid regresa a los entrenamientos

El Real Madrid regresó ayer lunes a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, en una jornada en la que Dani Carvajal, Eder Militao y Trent Alexander-Arnold continuaron sus respectivos trabajos de recuperación, según informó el club en su web oficial, pues la sesión fue a puerta cerrada.

El Real Madrid abrirá hoy martes el entrenamiento en el estadio Alfredo Di Stéfano a los socios del club, que podrán disfrutar del ensayo que dirigirá el técnico merengue, Xabi Alonso.