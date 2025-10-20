Real Madrid vence al Getafe y llega de líder al Clásico

Un tanto del francés Kylian Mbappé, justo después de que el Getafe se quedara con uno menos por expulsión del franco-camerunés Allan Nyom, permitió al Real Madrid sacar el triunfo del Coliseum (0-1) en un partido espeso y gris y con ello encarará el clásico del próximo domingo ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu desde el liderato.

La entrada de Vinicius Junior y de Arda Guler fue determinante. Ambos empezaron en el banquillo. Xabi Alonso recurrió a ellos en el segundo periodo y su participación fue clave. Una falta sobre el brasileño sin balón de Nyom, que acababa de saltar al césped, significó la roja directa pese a las protestas del equipo de José Bordalás y acto seguido una nueva conexión entre el turco y el galo desequilibró la balanza.

Hasta ese momento el Getafe había sabido contener a un Real Madrid con pocas ideas, escasa fluidez y falta de acierto ante David Soria, acertado las veces que, principalmente Mbappé, había generado peligro.

El gol fue un estallido de júbilo y todo un alivio para un cuadro blanco que parecía impotente para ampliar su racha de victorias sobre el conjunto getafense. Celebraron los jugadores. También Xabi Alonso, al que no le salió bien la apuesta por la titularidad de Eduardo Camavinga, un tanto desacertado.