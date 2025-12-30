Regreso de Araujo, novedad en el Barça

El regreso del internacional uruguayo Ronald Araujo, más de un mes después de su último partido, ha sido la principal novedad del entrenamiento a puerta abierta que ha organizado el Barcelona en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el derbi catalán del próximo sábado ante el Espanyol.

El central, que estaba de baja por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.