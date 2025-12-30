Deportes - 30/12/25 - 12:00 AM

Regreso de Araujo, novedad en el Barça

El regreso del internacional uruguayo Ronald Araujo, más de un mes después de su último partido, ha sido la principal novedad del entrenamiento a puerta abierta que ha organizado el Barcelona en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el derbi catalán del próximo sábado ante el Espanyol.

El central, que estaba de baja por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Te puede interesar

Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

Steelers-Ravens, juego estelar de última fecha

 Diciembre 30, 2025
Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

Nacional de Béisbol Juvenil mantendrá formato de competencia

 Diciembre 30, 2025
Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

Proponen incentivo económico a entrenadores deportivos

 Diciembre 30, 2025
FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

FIFA recibe más de $150 millones de peticiones de entradas, cifra récord

Diciembre 30, 2025
Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

Anthony Joshua sobrevive a accidente automovilístico

 Diciembre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera