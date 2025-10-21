Revelan Selección Sub-17 para Mundial con la preocupación de lesiones

El técnico Leonardo Pipino reveló la Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá que representará los colores patrios en el mundial de la categoría que se disputará en Catar del 3 al 27 de noviembre de este año.

En el último entrenamiento en Panamá previo al viaje a la ciudad de Dubai, donde será su campamento final de preparación antes de su participación en la máxima cita de la categoría, Pipino manifestó su preocupación por las lesiones que se han presentado pero espera que en el tiempo que falta puedan recuperarse los que aún tienen opciones.

"Mike (Mikel Prado) se lesionó los meniscos, Altamirano (Abraham) no sabemos si estará, López (Estevis) y Brías (Héctor) vienen de inactividad importante, y bueno trataremos de estar de la mejor forma posible estos 15 días", expresó Pipino ayer luego de un amistoso de preparación.

La Selección sub-17 viajó anoche con destino a Dubai, donde tendrán su campamento final previo al mundial y en donde ya tiene confirmado amistosos el viernes 24 de octubre ante Burkina Faso, el 28 de octubre ante Uganda y el 30 de octubre ante Indonesia, todos en el Al Hamriyah SC Stadium.

Panamá está ubicado en el grupo J junto a Irlanda (será su debut el 5 de noviembre), Paraguay y Uzbekistán.

La selección es la siguiente: Porteros: Adamir Aparicio, David Bonilla y Daniel Giannoti.

Defensas: Anthony Ramos, Joseph Pacheco, Shayron Stewart, Héctor Brias, Renso Reyes, Abraham Salinas, Stephen Domínguez y Josimar Palacios.

Volantes: Pablo Aranda, Estevis López, Adrián Olivardía, Gerson Gordón, Jossimar Insturain, Héctor Guerra, Edgardo Tovares, Moisés Richards.

Delanteros: Abraham Altamirano y Jordan Robles.