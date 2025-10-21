Deportes - 21/10/25 - 12:00 AM

Revelan Selección Sub-17 para Mundial con la preocupación de lesiones

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El técnico Leonardo Pipino reveló la Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá que representará los colores patrios en el mundial de la categoría que se disputará en Catar del 3 al 27 de noviembre de este año.

En el último entrenamiento en Panamá previo al viaje a la ciudad de Dubai, donde será su campamento final de preparación antes de su participación en la máxima cita de la categoría, Pipino manifestó su preocupación por las lesiones que se han presentado pero espera que en el tiempo que falta puedan recuperarse los que aún tienen opciones.

"Mike (Mikel Prado) se lesionó los meniscos, Altamirano (Abraham) no sabemos si estará, López (Estevis) y Brías (Héctor) vienen de inactividad importante, y bueno trataremos de estar de la mejor forma posible estos 15 días", expresó Pipino ayer luego de un amistoso de preparación.

La Selección sub-17 viajó anoche con destino a Dubai, donde tendrán su campamento final previo al mundial y en donde ya tiene confirmado amistosos el viernes 24 de octubre ante Burkina Faso, el 28 de octubre ante Uganda y el 30 de octubre ante Indonesia, todos en el Al Hamriyah SC Stadium.

Panamá está ubicado en el grupo J junto a Irlanda (será su debut el 5 de noviembre), Paraguay y Uzbekistán.

La selección es la siguiente: Porteros: Adamir Aparicio, David Bonilla y Daniel Giannoti.

Te puede interesar

Real Madrid vence al Getafe y llega de líder al Clásico

Real Madrid vence al Getafe y llega de líder al Clásico

 Octubre 20, 2025
Marruecos venció a Argentina y es campeón mundial Sub-20

Marruecos venció a Argentina y es campeón mundial Sub-20

 Octubre 20, 2025
San Diego FC, equipo de Godoy, campeón de su conferencia en la MLS

San Diego FC, equipo de Godoy, campeón de su conferencia en la MLS

Octubre 20, 2025
Manchester United acabó con maldición

Manchester United acabó con maldición

 Octubre 20, 2025
Colts vencen a Chargers y se mantienen líderes en su división

Colts vencen a Chargers y se mantienen líderes en su división

 Octubre 20, 2025

Defensas: Anthony Ramos, Joseph Pacheco, Shayron Stewart, Héctor Brias, Renso Reyes, Abraham Salinas, Stephen Domínguez y Josimar Palacios.

Volantes: Pablo Aranda, Estevis López, Adrián Olivardía, Gerson Gordón, Jossimar Insturain, Héctor Guerra, Edgardo Tovares, Moisés Richards.

Delanteros: Abraham Altamirano y Jordan Robles.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas