Saprissa le da la bienvenida al delantero Tomás Rodríguez

El club Deportivo Saprissa, de Costa Rica, oficializó ayer lunes la llegada del delantero panameño Tomás Rodríguez.

Rodríguez, quien pertenece al Sporting San Miguelito, llega al equipo morado en calidad de préstamo por un año.

"Hemos seguido la pista de Tomás desde junio de este año y por diferentes razones no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría. Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador. El club Sporting San Miguelito ha sido facilitador en esta operación entre las partes, sin obtener beneficio económico, y estamos muy agradecidos con ellos", mencionó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa.

Rodríguez, de 26 años, debutó en la máxima categoría el 9 de octubre de 2016. Con ese cuadro, jugó un total de 47 encuentros y anotó cinco goles.

Posteriormente, en el año 2020, pasó al Sporting San Miguelito y contabilizó 76 apariciones en los terrenos de juego, en las cuales marcó en 13 oportunidades y, además, asistió a sus compañeros en 12 ocasiones.

En 2023, Rodríguez sumó su primera experiencia a nivel internacional y lo hizo en suelo venezolano con el Monagas FC, con gran suceso: jugó en 75 oportunidades y marcó un total de 31 goles, además de sumar ocho asistencias.

En esta experiencia con el cuadro sudamericano, jugó Copa Libertadores, en la que disputó cuatro partidos y marcó tres anotaciones. Dos de ellos contra el Defensor Sporting Club de Uruguay y el gol restante lo hizo contra el Cerro Porteño de Paraguay.