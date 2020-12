Saucedo pide respeto a decisión de Comisión Electoral

El aspirante a la presidencia del Comité Olímpico de Panamá (COP), Saúl Saucedo, señaló que la decisión de la Comisión Electoral Independiente (CEI), de ir a una segunda ronda de elecciones, debe respetarse.

Los comicios electorales del COP, que se realizaron el sábado pasado, finalizaron a favor de la candidata Damaris Young 37-36 sobre Saucedo.

No obstante, la CEI, basada en los estatutos del COP, determinó que Young no alcanzó el 50% +1 de los votos válidamente emitidos. En dicha votación se dio un voto en blanco que fue crucial para la no proclamación de Young.

“Hay que respetar la decisión que tomó la Comisión Electoral Independiente en la Asamblea General, máximo órgano del Comité Olímpico. Debemos ir a una segunda ronda en el marco de la conciliación y el respeto ”, destacó Saucedo en un comunicado de prensa.

“La decisión solemne de dicha comisión fue que para el cargo de presidente el voto mínimo que había que alcanzar era 38. Llamo a la conciliación y el respeto en este proceso electoral. Respeto a todos. Y exijo el mismo respeto. Todos los periodistas deportivos son testigos de mi carrera”, acotó.

Las palabras de Saucedo se dieron luego que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó al COP no tomar en cuenta los votos en blanco en sus elecciones, por lo que de acoger la sugerencia, la candidata Young sería la ganadora.

“La Regla 18.4 de la Carta Olímpica (aplicable a las reuniones de la Sesión del COI) establece que “Las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos no se tienen en consideración para el cáculo de la mayoría requerida”.

Actualmente la recomendación del COI está en manos de la CEI.