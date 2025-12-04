Narco caso golpea al Partido Popular

El Partido Popular (PP) enfrenta una fuerte turbulencia interna a solo una semana de sus elecciones para renovar su junta directiva, luego de que saliera a relucir que los familiares de César Caicedo, detenido en la operación “Nodriza” por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de dinero, están aspirando a altos cargos dentro del colectivo.

César Caicedo hijo y su primo, Eric Jiménez Caicedo, figuran como candidatos a la Vicepresidencia y a la Tercera Subsecretaría del PP, respectivamente. Ambos integran la nómina encabezada por el actual subsecretario general del partido, Cirilo Salas, quien busca su reelección y además aspira a la presidencia del colectivo.

De concretarse una victoria del equipo de Salas, la estructura interna del PP quedaría en manos de los Caicedo: César Caicedo hijo ocuparía la Vicepresidencia, Eric Jiménez Caicedo una de las subsecretarías centrales, y Cirilo Salas mantendría el control del aparato partidista. Miembros del PP señalan incluso que, de ganar, Salas podría ceder la presidencia a César Caicedo hijo.

La reciente difusión de la captura de César Caicedo padre, aprehendido durante la madrugada del 3 de diciembre como parte de la Operación Nodriza, que dejó ocho detenidos, 26 allanamientos e incautaciones de armas, municiones y embarcaciones, encendió las alarmas en medios y redes sociales. Diversas publicaciones sugirieron que el crimen organizado habría logrado penetrar estructuras internas del PP, mencionándose incluso la posibilidad de una “narconómina”.

Ante el impacto mediático, el equipo de Cirilo Salas se movilizó rápidamente dentro de los grupos internos de WhatsApp del partido. Mensajes difundidos por simpatizantes calificaron la situación como una “campaña sucia” promovida por adversarios políticos y pidieron cerrar filas en torno a Salas, a quien describen como una figura “honesta” que estaría siendo injustamente asociada con personas bajo investigación.

Los mensajes, además, instaban a no compartir contenido que relacione al político con el crimen organizado o con la familia Caicedo, en un intento por contener la crisis.

Pese a la defensa de sus seguidores, miembros del PP aseguran que tanto César Caicedo padre como su hijo y su sobrino ingresaron al partido “de la mano de Cirilo Salas”. Según estas fuentes, Salas incluso habría solicitado una excepción extraordinaria para permitir que los jóvenes Caicedo compitieran en las elecciones internas, ya que no cumplían con el tiempo mínimo de inscripción exigido por los estatutos.

Otros dirigentes cuestionan que Salas alegue desconocimiento sobre los antecedentes de la familia. Señalan que la reputación de los Caicedo ya había sido tema de debate público desde el secuestro de Dayra Caicedo, un hecho ampliamente difundido en Panamá que siempre fue relacionado con el crimen organizado.

“Salas debió actuar con más prudencia e investigar antes de recomendar a personas para los puestos más altos del partido, porque ahora se nos vincula con el crimen organizado, lo que puede afectar las aspiraciones del colectivo para las próximas elecciones”, sostuvo un miembro del PP que pidió mantener el anonimato.

Hasta ahora, Cirilo Salas, César Caicedo hijo y Eric Jiménez Caicedo no han ofrecido declaraciones públicas sobre la detención de Caicedo padre ni sobre las reacciones que desataron sus candidaturas dentro del PP.