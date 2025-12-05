Adalberto 'Coco' Carrasquilla enfrentará en el Mundial a su jugador favorito

Adalberto Carrasquilla, uno de los pilares de la Selección de Fútbol Mayor de Panamá, fue uno de los jugadores que dio su punto de vista luego de realizarse el Sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., Estados Unidos.

Pamamá quedó ubicado en el grupo L, junto a Inglaterra, Ghana y Croacia, país donde juega uno de los más grandes jugadores de los últimos años en el fútbol mundial y que Carrasquilla lo admira en su estilo de juego. Se trata de Luka Modric.

Ahora, luego del sorteo, Carrasquilla aguarda por ese enfrentamiento pero con la convicción de tener un buen papel como equipo en la cita mundialista.

"Sí, desde desde muy joven siempre he copiado su estilo. Yo quería ser un jugador potente, con mucho cambio de ritmo con pelota y esas eran las características de Luka Modric, o sea, yo mejoré un poco mi fútbol viéndolo a él", declaró Carrasquilla a RPC Deportes.

A pesar de expresar su admiración por Modric, Carrasquilla opina de que se le puede hacer un buen partido a Croacia y a los otros dos rivales de grupo.

"Sigo positivo, sigo creyendo en mi grupo, de que vamos a hacer un buen mundial y por qué no, dar la sorpresa", agregó.