Que se supo que luego de que inhabilitaran a “El Loco”, la gente de Movin, eternos alcahuetes del varelato, se fueron a celebrar con bombos y platillos a un restaurante de la localidad junto con varios de sus aliados. Entre los asistentes estuvieron Lady B, Álvaro, Lamezuela, Guido y, por supuesto, la Planells, la mamá de los pollitos.

Que ayer la chica de “Ahora Estás Al Día” confirmó que la Planells tenía el fallo de la inhabilitación de “El Loco” un día antes de que todo Panamá lo supiera y que, incluso, hubo una ocasión en que la vio molesta porque la magistrada María Eugenia ya no quería responderle el teléfono. ¡Eran pinchi pinchi!

Que se conoció que Lamezuela tiene problemas de ansiedad y depresión y que, para controlarse, se toma de seis a siete Tafil al día. ¡Padre!

Que los de Foco llegaron a recibir maletines hasta de 500k por parte de 4x8. ¡Santo!

Que, palabras más, palabras menos, Karisma dio a entender que la mal llamada campeona anticorrupción por la administración Biden es una especialista en lavarle el cerebro a las personas jóvenes. ¡Mira tú!

Que eso del focopeado Lamezuela de insultar y pegarle a las mujeres, no es nada nuevo. Desde hace años, le gusta denigrarlas y trapear el piso con ellas. Qué suerte tiene que ninguna de las chicas a las que ha agredido lo haya denunciado por violencia de género.

Que el pendejazo de Opera dice que él no quiere plata mal habida, pero lo cierto es que está más que probado que el medio digital al que pertenece extorsiona a los mismos que ellos llaman delincuentes para sacarles billete. ¡Sinvergüenza!

Que un jodedor alega que mientras en otros países hay periodistas y comunicadores que pagan con su vida el combatir el narcotráfico, en Panamá los focopeados exhiben a supuestos narcos para luego extorsionarlos. En este caso, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Los extorsionadores o los extorsionados? ¿O ambos?

Que me dicen en CDE que Chiri y el Mae fueron los maestros de ceremonia de cafecito “Ride” en Santa María. Pónganse a trabajar, señores, que el año todavía no termina.

Que “Bolo” reveló que los mismos diputados libres postulados que están denunciando supuestas transferencias irregulares a algunos municipios son los que andan solicitándole prórroga para poder presentar su rendición de cuentas. ¿Cómo? Duke, Prado, Neftalí y demás marionetas de Juan Diego se la tiran de prístinos, exigen transparencia, pero no predican con el ejemplo.

Que el panameño Héctor Afú fue escogido como Referí del Año por el Consejo Mundial de Boxeo. ¡Enhorabuena!

Que la Policlínica de Chitré estará cerrada este sábado 6 de diciembre por mantenimiento. Para que tomen nota por los lados de Azuero.

Que un jodedor me cuenta que César Caicedo, hijo, cuyo padre fue detenido durante la Operación Nodriza contra las drogas, acostumbraba a tirar puro lujo y esplendor en tiempos de campaña política en los que llegó a ser candidato a diputado y a representante de José Domingo Espinar. Como el “man” soltaba el billete, hay quienes dentro del Partido Popular decidieron guardar silencio.