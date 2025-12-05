Sucesos - 05/12/25 - 06:54 PM

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Horas antes, en la madrugada, la Policía Nacional y el MP habían procedido con la captura del padrastro de la infante, también presuntamente implicado en la muerte de la niña.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- El Ministerio Público (MP) ordenó este viernes en horas de la tarde la aprehensión de la madre de una menor de dos años que, según el dictamen médico, falleció debido a múltiples lesiones.

Horas antes, en la madrugada, la Policía Nacional y el MP habían procedido con la captura del padrastro de la infante, también presuntamente implicado en la muerte de la niña.

La madre podría enfrentar cargos por los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil en su modalidad de maltrato al menor.

En tanto, al padrastro de la niña, la Fiscalía de Homicidio y Femicidio lo investiga por los delitos de femicidio, violación agravada y maltrato al menor.

La aprehensión de la madre se realizó en una casa ubicada en el corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Las investigaciones por este caso iniciaron el 3 de diciembre de este año, fecha en la que falleció la menor de edad en un centro médico a donde fue llevada por el padrastro, quien alegó que había sufrido una caída.

Te puede interesar

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

 Diciembre 05, 2025
Explosión de llanta desata triple colisión en Santa Clara

Explosión de llanta desata triple colisión en Santa Clara

 Diciembre 05, 2025
Detenidos provisionalmente por hurto de llantas en Zona Libre

Detenidos provisionalmente por hurto de llantas en Zona Libre

 Diciembre 05, 2025
Roban vehículo en falsa compra: los atraparon en flagrancia

Roban vehículo en falsa compra: los atraparon en flagrancia

 Diciembre 05, 2025
¡Fuego, fuego! Edificio de El Cangreso se prende

¡Fuego, fuego! Edificio de El Cangreso se prende

 Diciembre 05, 2025

No obstante, las investigaciones e informes médicos indicaban que la infante presentaba lesiones recientes por golpes en el rostro y cicatrices anteriores, lo que evidencia un caso de maltrato infantil.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente