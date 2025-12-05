Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Panamá- El Ministerio Público (MP) ordenó este viernes en horas de la tarde la aprehensión de la madre de una menor de dos años que, según el dictamen médico, falleció debido a múltiples lesiones.

Horas antes, en la madrugada, la Policía Nacional y el MP habían procedido con la captura del padrastro de la infante, también presuntamente implicado en la muerte de la niña.

La madre podría enfrentar cargos por los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil en su modalidad de maltrato al menor.

En tanto, al padrastro de la niña, la Fiscalía de Homicidio y Femicidio lo investiga por los delitos de femicidio, violación agravada y maltrato al menor.

La aprehensión de la madre se realizó en una casa ubicada en el corregimiento de Barrio Colón, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Las investigaciones por este caso iniciaron el 3 de diciembre de este año, fecha en la que falleció la menor de edad en un centro médico a donde fue llevada por el padrastro, quien alegó que había sufrido una caída.

No obstante, las investigaciones e informes médicos indicaban que la infante presentaba lesiones recientes por golpes en el rostro y cicatrices anteriores, lo que evidencia un caso de maltrato infantil.