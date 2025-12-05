Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados

Si antes existía la sospecha de que Annette Planells tenía un informante de peso dentro del Tribunal Electoral y contacto directo con María Eugenia López de Arias, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ahora esto sería una certeza, y sí se quiere hasta peligrosa para la salud de la democracia y la justicia en Panamá.

Esto se desprende de las revelaciones, otras, que hizo la abogada Karisma Karamañites en el podcast de Metro Libre, donde puso contextos a las conversaciones que ella tuvo por Whatsapp con Annette Planells, quien fue directiva de Foco y La Prensa, previo a presentar la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del hoy presidente José Raúl Mulino.

Las filtraciones publicadas en algunos medios de comunicación incluyen conversaciones con otras personas de Foco y con un abogado de la firma Morgan & Morgan.

Además, la abogada desveló que una de las vías de financiación del medio digital Foco sería la extorsión a políticos y empresas haciendo lo que en periodismo se conoce como "refritos" que no es más que buscar información vieja y darle un punto de actualidad. También dijo que la cara visible de Foco, Mauricio Valenzuela, "desvaría", que es alguien capaz de pegarle un puñetazo a una mujer y abusar de la tafil, "seis al día".

Contextos

La demandante relata que Planells supo de la inhabilitación del expresidente, Ricardo Martinelli un día antes (3 de marzo de 2024), dijo desconocer quién le filtró el fallo del Tribunal Electoral, decisión que dejó a los partidos Realizando Metas y Alianza huérfanos, ya que su máximo líder y claro ganador, fue apartado, de la noche a la mañana, de su aspiración presidencial.

Es importantísimo recordar que el fallo contra Martinelli no estuvo lejos de polémica, ya que se había avisado de que su caso iba a tomar la ruta de todos los candidatos en contienda que fueran impugnados, es decir iba a tener una primera instancia, sin embargo el caso del entonces aspirante presidencial se decidió entre los magistrados, Eduardo Valdés, Luis Guerra y Alfredo Juncá en una deliberación que les tomó un par de horas, en lo que debía ser la segunda instancia y por consiguiente, dejaron a RM sin el legítimo derecho de apelación.

Luego de esto empezaron las elucubraciones de quienes no estaban conforme con que Martinelli ni nada ni nadie que oliera al partido Realizando Meta tuviera opciones, siquiera, de aspirar a la silla presidencial.

Esto queda demostrado luego que la demandante afirma que la entonces directiva de Foco, Annette Planells, le consultó su opinión como abogada sobre la decisión del Tribunal Electoral de nombrar a Mulino candidato presidencial. Ella consideraba que los magistrados del Tribunal Electoral debían deliberar esa candidatura, sin embargo su jefa pensaba que la "Corte era la vía".

De acuerdo a lo narrado, Planells quiso más información y convocó un cónclave. Llamó a un abogado, no identificado, además se puso en contacto con Valenzuela, quien en ese momento estaba en Colombia. La trama empezaba a caminar.

Posteriormente, Carlos Ernesto González, uno de los abogados de la firma Morgan y Morgan se contactó con ella y le facilitó el modelo que la abogada debía seguir para redactar su demanda de inconstitucionalidad.

"El tiempo apremia", fue la respuesta que González le dio a la demandante cuando esta le preguntó por las idoneidades de los otros abogados que le habían prometido, la iban a acompañar en esta aventura en el palacio Gil Ponce.